ذبح 30 ألف أضحية بـ أول أيام عيد الأضحى في العاصمة السعودية

سجلت مسالخ الرياض السعودية النظامية والمتنقلة والمطابخ المصرح لها ذبح نحو 30 ألف أضحية، وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال اليوم الأول من البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440 هـ لعيد الأضحى المبارك الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة منطقة الرياض.



وأعرب المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي 1440 المدير العام للإدارة العامة، لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري، وفقا لما نشرته "واس" عن شكره لله عز وجل على ما تحقق من نجاح لأعمال البرنامج الموسمي ثم لأمير منطقة الرياض ولنائبه وأمين منطقة الرياض على الدعم الذي وجده البرنامج الذي يشارك في تنفيذه أكثر من 4000 شخص من مختلف إدارات أمانة منطقة الرياض حيث يمثل البرنامج أهمية بالغة في عيد الأضحى المبارك دعما لأنسنة العاصمة وتحقيق جودة الحياة لسكان العاصمة ومتطلبات ساكنيها على أكمل وجه.



وثمن المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج الأضحى من إدارات الأمانة والأجهزة الأمنية والمرورية، منوهًا بتعاون المواطن والمقيم في إنجاح البرنامج الذي أعد لخدمتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير فيما يخص إيجاد مواقع بيع مؤقته للأضاحي موزعة جغرافيا على أنحاء المدينة وكذلك مسالخ متنقلة بالقرب من أسواق البيع إضافة إلى السماح لأكثر من 300 مطبخ للذبح خلال أيام العيد المبارك.



وقال الدوسري إن التنظيم والعمل بخطط البرنامج أسهمت في سهولة الوصول والاستفادة من خدمات البرنامج التي منها المسالخ النظامية البالغ عددها ستة مسالخ هي "مسلخ الرياض الآلي, ومسلخ العزيزية، ومسلخ حي السعادة، ومسلخ غرب الرياض، ومسلخ شمال الرياض، ومسلخ المونسية، إضافة إلى خمسة مسالخ متنقلة تم توزيعها على أنحاء المدينة وتحديدا بجانب عدد من المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي مزودة بخيام كبيرة ومكيفة مجاورة للمسالخ النظامية والمتنقلة للمستفيدين من ذبح أضاحيهم أثناء فترة الانتظار، كذلك تم توفير مداخل مخصصة وكبائن استقبال لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة عند المسالخ لتوفير أقصى الخدمات لهم بكل يسر وراحة.