بـ طبق السلطة.. تناول اللحمة المسلوقة بدلا من المشوية

يتناول المسلمون في عيد الأضحى، أكلات مختلفة من اللحوم، ولكن تناولها يكون بشكل مفرط مما يزيد من مخاطرها على الصحة.



نشر الدكتور باهر السعيد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "إن تناول اللحمة المفرط في العيد له أضرار ومخاطر كثيرة ولذلك يجب أن يكون طبق السلاطة أساسيا على السفرة لأن الألياف الموجودة بالخضروات تقلل امتصاص الدهون".



ونصح السعيد بتناول اللحم المسلوق والابتعاد عن تناول اللحم المشوي، لأنها الطبقة السوداء على اللحم آثار الشوي تحتوي على مادة كربونية وهي إحدى المواد المسرطنة .



وقبل تناول اللحم المشوي يجب ازالة الطبقة السوداء من اللحم، ونصح بتناول الجرجير والخس والخل التفاح لأنه يساعد الكبد في التخلص من السموم .



وقال السعيد ان تناول الاطعمة في المطاعم لخروجات العيد قد يسبب النزلات المعوية والتي تحتاج الى ادوية ومشروبات مطهرة.



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس الجاري، ومنها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب، وانضمت إليهما موريتانيا.

