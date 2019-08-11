لماذا يصرخون .. رامي رضوان يقدم نصيحة لـ المشايخ والخطباء

نشر الإعلامى رامى رضوان، رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك موجهة للشيوخ الذين يقومون بالصراخ فى الخطب .





قال رضوان "أرجو من أهل الخبره ورجال الدين يفيدوني لأني فعلا عايز أعرف المبرر والتفسير.. لماذا يصرخ بعض الأئمة والشيوخ أثناء الخطبة؟!".



وأضاف "يمكن أن أتفهم ان هذا كان أسلوب متبع في الماضي البعيد لكي يصل الصوت للحاضرين.. إنما اليوم هناك ميكروفونات وسماعات.. فما الداعي؟".



وتساءل "أليس من الأفضل أن يكون الحديث خلال الخطبة بهدوء وصوت متوسط الارتفاع؟".



جدير بالذكر أن الإعلامى رامى رضوان يقدم برنامح "8 الصبح " على شاشة dmc فى الثامنة صباحًا ويشاركه فى التقديم عدد من الإعلاميين منهم رحمة خالد وداليا أشرف وهبة ماهر وآية جمال الدين.