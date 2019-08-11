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قائد البحرية الإيرانية يهدد بإشعال حرب: قادرون على احتجاز أي ناقلة في أي وقت

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:32 م
علي رضا تنغسيري
علي رضا تنغسيري
أحمد سيف الدين
أكد قائد البحرية الإيرانية، علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، أن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية.

وأفاد تنغسيري، وفقا لما نشرته روسيا اليوم، أن الولايات المتحدة وبريطانيا يخططون لتواجد إسرائيل في المياه الخليجية، وهو الأمر الذي ترفضه إيران رفضا قاطعا لأن ذلك التواجد لتل أبيب غير مشروع.

وأكد قائد البحرية الإيرانية أن هذه الخطوة من الممكن أن تشعل حربا، وعلى بريطانيا وأمريكا تحمل مسؤولية وجودهما.

وأضاف تنغسيري أنه من غير العادل أن نفرج عن الناقلة البريطانية التي خرقت القانون الدولي وألا يفرجوا عن ناقلتنا، وشدد على أنه في أي وقت يرغب فيه القادة الإيرانيون احتجاز أي سفينة، سوف نقوم بذلك حتى لو رافقتها سفن أمريكية وبريطانية.

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