العلمين الجديدة رمز التنمية .. مطروح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية.. فيديو

شهدت محافظة مطروح خلال العام الماضي العديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، والتى يأمل المواطنون أن تحدث حالة تنمية بالمحافظة.



ويضع مسئولو الدولة آمالا كبيرة على محافظة مطروح لتكون مستقبل مصر القادم.



أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح، مما انعكس على حجم المشروعات الكبرى التى أقيمت بها، حيث كان نصيب محافظة مطروح من المشروعات القومية الكبرى كبيرا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية لخدمة المواطنين.



وقال الرئيس السيسي إن "البلاد بتبنى بالعمل والجهد والعرق.. واحنا بنحاول نسابق الزمن، عشان نحقق ذلك".



تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الاسكندرية – مطروح)، وتنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية.



وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة وجار تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الاجتماعي المميز.



وتم الانتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجار تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10كم، والمرحلة الأولى من عدد (15) برجا من الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولي من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وجار تنفيذ كباري مشاه وكباري البوغاز، وعمارات إسكان متميز بمنطقة الداون تاون، وأعمال حماية الشواطئ، وتم تنفيذ الممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم.



مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكانى فى مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالى كوجهة سكنية فضلًا عن جذبها للسياحة طوال العام.



كما تشترك هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية فى تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحى وشبكات كهرباء، وتنفذ شركة المقاولون العرب بديل الطريق الساحلى الحالى ليكون بطول 38 كيلو وعرض 5 حارات وحارتي خدمة بجنوب المدينة.



وتشترك وزارة الإسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، بالاضافة الي مشاركة 5 من كبرى شركات المقاولات “سامكو –اوراسكوم – المقاولون العرب – سياك – أبناء حسن علام فى مول تجارى.



وهذا الفيديو يظهر تفاصيل مشروع مدينة العلمين الجديدة وحجم الإنجاز التي بذلته الدولة في تنفيذ هذا المشروع، فضلا عن الممشى السياحي ومسجد الماسة، وكنيسة العلمين، وفندق العلمين، وجهاز مدينة العلمين، ومتحف العلمين، والمكتبة الثقافية، ومجمع السينمات، واوبرا العلمين، والمسرح الروماني المكشوف، ومتحف العلمين والمدخل الرئيسي.



استعرض الفيديو المباني والمنشآت منها رئاسة مجلس الوزراء، فندق الماسة، فندق كريستال ان، مول تجاري، مسجد الماسة، مسجد العلمين، كنيسة العلمين، مجمع السينمات، الممشى السياحي، أوبرا العلمين، الساحة الكبيرة، قوس النصر، المسرح الروماني، والاستثمار الترفيهي.

