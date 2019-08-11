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فن

نيللى كريم تقضي إجازة عيد الأضحى على شاطئ البحر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:53 م
نيللى كريم
نيللى كريم
محمد بدران
شاركت الفنانة نيللى كريم، جمهورها بصورة جديدة خلال قضائها إجازة عيد الأضحى على أحد الشواطئ، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".


ظهرت "نيللى كريم" خلال الصور مرتديه قبعة ونظارة شمس وهى على الشاطئ، ونالت الصور إعجاب الجمهور.


كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهى: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.
نيللى كريم تقضي إجازة عيد الأضحى على شاطئ البحر

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