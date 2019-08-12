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احذر من الصمم.. الأجهزة الإلكترونية تتحول إلى سلاح قاتل بهذه الطريقة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:43 ص
الأجهزة الإلكترونية
الأجهزة الإلكترونية سلاح قاتل
رشا عبدالوهاب
حذر باحث أمني بريطاني من أن العديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة يمكن اختراقها "قرصنتها" لإنتاج أصوات تصم الآذان وتسبب خللا في الإدراك.

وقال مات واكسي الباحث في الأمن الإلكتروني إن هناك مجموعة واسعة من الأجهزة غير المحمية بشكل كاف بحيث يمكنها وقف تحويلها إلى أسلحة إلكترونية قاتلة.

واختبر واكسي عددا من الأجهزة الإلكترونية من بينها اللابتوب والهواتف المحمولة والسماعات والميكروفونات.

ويمكن أن تتسبب نقاط الضعف في هذه الأجهزة أضراريا جسدية أو إزعاجا للأفراد أو تعطيل المنظمات الكبيرة.

وتابع الباحث البريطاني، الذي يترأس شركة "بي دبليو سي" للأمن الإلكتروني، أنه أجرى هذه الاختبارات كجزء من رسالته للدكتوراة، والتي تدور حول كيف أن يتسبب فيروس خبيث في الإيذاء الجسدي.

و سعى واكسي لمعرفة ما إذا كان يمكن التحكم في مستوى الصوت والضوابط في الأجهزة لجعلها تنتج أصوات ضارة عالية ومنخفضة التردد.

وقال إن "الفيروسات الإلكترونية حسب الطلب"، تعرف نقاط الضعف والثغرات الأخرى لاختراق الأجهزة، وجعلها ينبعث منها أصوات خطيرة لفترة زمنية طويلة.

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