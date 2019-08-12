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تفاصيل أول تجمع تكنولوجي لمناقشة الذكاء الاصطناعي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أحمد عبد القوى
أطلقت فودافون في بادرة تعتبر الأولى من نوعها “AI Meet Up” لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة التكنولوجيا فى المستقبل جمعت تحت مظلتها قادة وخبراء مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم ورش عمل وحلقات نقاشية تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر تلك المبادرة الأولى من نوعها بين شركات الاتصالات، حيث نظمت الشركة هذا الحدث لأول مرة إيمانًا منها بدور شركات الاتصالات الرئيسي في مساندة الدولة في تحقيق اهدافها في التحول الرقمي، بالإضافة إلى اتاحة المعلومات والمفاهيم الأساسية حول الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلاله في الحياة العملية والاجتماعية.

ويهدف “AI Meet Up” إلى نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الخاصة بالتحول الرقمى والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات، بمعدل 100% بحلول عام 2030 والارتقاء بالأداء الحكومي، وخلق بيئات عمل متطورة و مبتكرة.

واستحضرت الورشة العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي استقطبت اهتمام الحضور، كما ناقشت الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التي أصدرتها الحكومة موضحة كيف تسعى مصر لمواكبة التطورات التكنولوجية على الساحة العالمية للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، والتى يعد من أبرز نتائجها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتمت مناقشة العديد من الأبحاث والحلول الخاصة بالذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، وكيفية تدريب العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحديات التي يواجهونها.

وتحدث المهندس عماد الأزهري رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالشركة عن كيفية مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الإصطناعي في مجال تكنولوجيا المعلومات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، مضيفا: "تشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نموًا بوتيرة متسارعة ومن هنا جاء حرص فودافون على الاستثمار في هذا المجال، وقد وجهنا الدعوة إلى أفضل الخبراء في مجالاتهم لحضور هذه الورشة".

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