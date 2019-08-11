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رياضة

أحمد الشيخ يسجل الهدف الرابع للأهلي في الوقت الضائع .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:54 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
عمرو ابوبكر
تمكن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف في شباك منافسه اطلع بره، خلال مشاركته في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب من الدور التمهيدي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الشيخ الهدف الرابع للأهلي والأول له في المباراة عن طريق متابعة مميزة للكرة من داخل منطقة الجزاء، بعد مرواغة رائعة التي وضعت الشيخ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 92 من الوقت المحتسب بدل من ضائع في المباراة.

استطاع الأهلي من تسجيل الهدف الاول عن طريق علي معلول من تسديدة قوية من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، وهدفين متتاليين لازارو ثم اختتمها الشيخ بهدف رابع.

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