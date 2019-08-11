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رياضة

انسحاب سيرينا وليامز أمام أندريسكو في نهائي تورونتو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:14 م
صدى البلد
رويترز
أنهت سيرينا وليامز أولى بطولات الإعداد لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بشكل مفاجئ عندما انسحبت خلال نهائي كأس روجرز للتنس بينما كانت متأخرة 3-1 أمام الكندية الشابة بيانكا أندريسكو اليوم الأحد.

وبدت سيرينا، التي تأمل في حصد لقبها 24 في البطولات الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة ومعادلة الرقم القياسي، على ما يرام في الملعب لكن فجأة جلست وبكت على مقعدها قبل أن تقرر الانسحاب بعد مرور 19 دقيقة من المباراة بسبب إصابة في الظهر.

وقالت اللاعبة الأمريكية وهي تبكي ولا تجد ما تقوله للجماهير "أعتذر عن عدم استكمال مباراة اليوم. حاولت لكن لم أستطع. كان عاما صعبا لكن سنواصل المضي قدما".

وباتت أندريسكو، التي حصدت لقب أنديان ويلز في مارس الماضي وشاركت في أول بطولة منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، أول كندية تفوز بالبطولة خلال 50 عاما.

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