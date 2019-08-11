إعانات عاجلة لقاطني عقار الجمرك المنهار

قررت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، صرف إعانات عاجلة لقاطني العقار المنهار بحى الجمرك اليوم، وذلك فور تلقى بلاغ من غرفه عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من منزل فى شارع السكة الجديدة أمام مدرسة الباب الأخضر.



تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك - التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى - اليوم إشارة تُفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الباب الأخضر، دائرة قسم اللبان، واحتجاز بعض الأشخاص.



وأكدت المديرية فى بيان صادر اليوم إلى أنه جارى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير وجبات غذائية، كما تم التنبيه على الأسر المتضررة باحضار رقم محضر الشرطة لصرف مساعدة الإعاشة، كما تم توزيع مساعدات مالية للأسر المتضررة.



وأوضح البيان أن وكيل المديرية انتقل إلى الموقع يرافقة فريق إغاثة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وفريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية.



تبين من المعاينة أن عقار رقم 48 بالسكة الجديدة المنشية دورين، وإنهيار أجزاء منه وبه 9 أسر بإجمالى 29 فردًا، وعقار رقم 44 بالسكة الجديدة بالمنشية إنهيار أجزاء منه، ويوجد به 5 أسر بإجمالى 27 فردًا، بالإضافة إلى حالة إصابة لسيدة بها كسر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.