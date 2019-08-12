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ديني

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:01 ص
رمي الجمرات
رمي الجمرات
محمد صبري عبد الرحيم
يواصل حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات في أول أيام التشريق، كما فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

ويقضي الحجاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين لمن أراد التعجل، وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أداء الحجاج مناسكهم بأركانها وواجباتها وفرائضها، ليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة.

وأجاز الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق الثلاثة، ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض، تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.

وأباح مفتي الجمهورية، للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، مؤكدًا أنه يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.

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