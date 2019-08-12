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اقتصاد

منتصف أكتوبر.. البترول تطلق معرض ومؤتمر موك 2019 بالإسكندرية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:01 ص
موك 2019
موك 2019
مايكل عياد
تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية، منتصف أكتوبر المقبل، المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، والذي يتم تنظيمه بالتناول كل عام بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية.

وطرحت الوزارة عبر الموقع الرسمي للمؤتمر والمعرض، أستمارة الحجز للشركات والجهات المختلفة، للمشاركة في مؤتمر ومعرض دول حوض البحر المتوسط (MOC) بالاسكندرية، والذي ينطلق الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 وحتى الخميس 16 من ذات الشهر.

الجديد بالذكر أن مؤتمر البحر المتوسط بلغت نسبة الحضور به في نسخته الأخيرة بالإسكندرية نحو 7000 إلى 8000 زائر وهو يعد الموسم السياحي الأكثر رواجًا للمحافظة حيث إن نسبة الإشغالات خلاله تبلغ 100%.

وتتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور 2000 مشارك من ضمن وفود المؤتمر،يشارك ضمنهم عمدة مدينة راڤينا الإيطالية التي تستضيف النسخة التوأم للمؤتمر.

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