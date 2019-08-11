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ديني

الطائرات السعودية تكثف من طلعاتها تأمينا للمشاعر المقدسة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:12 م
طيران الأمن العام
طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر
أمل فوزي
كثفت القيادة العامة لطيران الأمن من طلعاتها اليوم، وسخرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج بمنشأة الجمرات وحركتهم إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الإفاضة.

وقال قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، إن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

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