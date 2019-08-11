عملية ولادة ناجحة لحاجة عربية في أول أيام عيد الأضحى المبارك

تمكنت فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، من إتمام عملية ولادة ناجحة لسيدة عربية بالعقد الثالث من عمرها وذلك خلال موسم حج 1440.



ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة عن شعور إحدى السيدات لآلام ولادة صباح اليوم، وبوصول الفرقة تمت مباشرة الحالة وإتمام عملية الولادة بكل يسر وسهولة بفضل الله لمولود ذكر ويتمتع هو ووالدته بفضل الله بالصحة والعافية.



يذكر أن الكوادر الإسعافية بالهيئة مؤهلة على التعامل مع الحالات الإسعافية بشتى أنواعها بما فيها حالات الولادة إلى أن يتم تسليم الحالة لأقرب مستشفى لاستكمال إجراءات الرعاية الطبية المستمرة بتكاتف جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين.

