هندسة القاهرة تستأنف تقديم الطلاب الجدد.. الأحد

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة تأجيل تلقي طلبات التقديم هذا الأسبوع واستئناف تلقي طلبات تقديم الطلاب الجدد لبرامج الساعات المعتمدة الأحد الموافق 18 أغسطس.





وأوضحت كلية الهندسة أ ن التقديم للبرامج يشترط الحصول علي الحد الادني لاحدي كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية وان يقوم الطالب بتقديم المستندات و تسديد رسوم الالتحاق وسداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول.





أشارت كلية الهندسة إلى ضرورة اختيار الطالب الجدول الدراسي من المجموعات المطروحة واختيار موعد امتحان اللغة و سداد الرسوم.





وأكدت كلية الهندسة أ نه في حالة رغبة الطالب في حجز الانتقال لمقر الكلية بالشيخ زايد يتم الحجز من خلال مندوب الاتوبيسات.



