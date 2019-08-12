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تعليم

هندسة القاهرة تستأنف تقديم الطلاب الجدد.. الأحد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:38 ص
كلية الهندسة القاهرة
كلية الهندسة القاهرة
ياسمين سامي
أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة تأجيل تلقي طلبات التقديم هذا الأسبوع واستئناف تلقي طلبات تقديم الطلاب الجدد لبرامج الساعات المعتمدة الأحد الموافق 18 أغسطس.

وأوضحت كلية الهندسة أن التقديم للبرامج يشترط الحصول علي الحد الادني لاحدي كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية وان يقوم الطالب بتقديم المستندات و تسديد رسوم الالتحاق وسداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول.

أشارت كلية الهندسة إلى ضرورة اختيار الطالب الجدول الدراسي من المجموعات المطروحة واختيار موعد امتحان اللغة و سداد الرسوم. 

وأكدت كلية الهندسة أنه في حالة رغبة الطالب في حجز الانتقال لمقر الكلية بالشيخ زايد يتم الحجز من خلال مندوب الاتوبيسات.

وفيما يخص المحولين أوضحت كلية الهندسة أنه يجب على الطالب المحول أو ولي أمره التوجه لمكتب التحويلات بالإدارة العامة لشئون الطلاب والتعليم بالجامعة بمقر المدينة الجامعية لإنهاء إجراءات التحويل وذلك بناء علي المواعيد المعلنة. 

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