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تعليم

آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:31 ص
وظائف مدرسة الصالحية
وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر تتخصص بمجالي تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الانتاج الحيواني والداجني.

وأوضحت الوزارة أنه باب التقديم سيظل مفتوحا حتى 15 أغسطس 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق العمل سيشكل من العاملين من مدارس مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام المدب من جهة العمل إلى مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

ويشترط في المتقدم لوظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية: أن يكون من العاملين بإحدى المدارس الرسمية أو السمية لغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وأن يجتاز الامتحانات المقررة، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن يجيب اللغة الانجليزية ، وأن يكون خبرة في مجال التدريس.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جدول يوضح الوظائف المتاحة وشروط كلًا منها :
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس
آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الخميس

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