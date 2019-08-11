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حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في طنطا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:28 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق محدود نشبت نيرانه بشقة سكنية بدائرة قسم أول طنطا اثر ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث حريق مفاجئ في شقه سكنية.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافئ وإخماد حريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العاجل في الحادث.

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