تعرف على موعد أداء اختبارات القدرات للشهادة الفنية .. وآخر فرصة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالى عن بداية التسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية، لطلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية، الخميس الماضي والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 17 أغسطس.





وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18/8/2019، حتى يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019.





وتشمل الكليات التكنولوجية التي ستستقبل الطلاب باختبارات القدرات "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجي، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية".



