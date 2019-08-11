مقتل 5 أطفال بحريق مركز رعاية في بنسلفانيا

أفادت السلطات الأمريكية، نشوب حريقًا في مركز رعاية للأطفال في بنسيلفانيا أدى إلى مقتل خمسة أطفال وإصابة أخر ونقله إلي المستشفى لتلقي العلاج.



وبحسب ما نشرته الواشنطن بوست، قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الأمريكية إن الضحايا لقوا حتفهم إثر نشوب حريق صباح اليوم الأحد في أحد مراكز الرعاية.



وقال مسؤول في إدارة إطفاء الحريق إن الضحايا تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر إلى 7 سنوات.



قال قائد شرطة للأسوشيتد برس، إن المحققين يعملون على تحديد وجود أي شخص في دار الرعاية المحترقة أم لا، مشيرا بإنه تم نقل امرأة تعيش في المركز إلي المستشفي لتلقي العلاج. وقال رئيس الإطفاء إن أحد الجيران أصيب أيضًا.