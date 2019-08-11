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فن

شاهد.. هند رضا تمارس رياضة التنس على الشاطئ

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:05 م
هند رضا
هند رضا
محمد بدران
نشرت الإعلامية والممثلة هند رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام.

ظهرت فيه هند رضا وهى تمارس رياضة التنس تتدرب خلال اجازتها الصيفية على شاطئ البحر.

وتقدم هند رضا، برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.


واستضافت "رضا" على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.

شاهد.. هند رضا تمارس رياضة التنس على الشاطئ

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