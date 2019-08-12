تغذية ماكينات الصرف.. البنوك تكثف إجراءاتها لـ العيد

واصل 37 بنك علي مستوى الجمهورية، رفع درجات الاستعدادات لـ القصوى، من خلال تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالفروع وسلاسل المحال التجارية والمنتشرة بالميادين والمناطق العامة؛ بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين لشراء مستلزمات العيد.



وقال مصدر مصرفي، أن عمليات التغذية المستمرة أدت لعدم وجود أي أزمات بين المواطنين، على الرغم من إرتفاع معدلات التعاملات المادية خلال الأيام الجارية بسبب عيد الأضحى المبارك.



يذكر أن البنوك بدأت اعتبارا من أمس "الأحد" تنفيذ قرار البنك المركزي المصري، بتنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 3 أيام، بخلاف أيام العطلات الرسمية، علي أن تعود لعملها الأربعاء من نفس الأسبوع.

