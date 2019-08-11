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1556 حاجا استفادوا من المراكز الصحية بالجمرات نهار عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:12 م
الحج
الحج
محمد صبري عبد الرحيم
زار مراكز "الصحة" بجسر الجمرات 1556 حاجًا نهار اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وقدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة.

وكانت الوزارة الصحة السعودية، جهزت 16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات، لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، حيث جرى دعمها بالكوادر المؤهلة وتجهيزها بالأجهزة الحديثة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت "الصحة" أن تلك المراكز تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق ، كما يوجد عند مدخل الجمرات مركز يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

وأكدت أن المراكز جُهّزت بكل الإمكانات للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، من خلال تقديم الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، ونقل الحالات الحرجة لأقرب المستشفيات عبر سيارات إسعاف مجهّزة تم دعم المراكز بها.

وأشارت الوزارة إلى أن العاملين بمراكز الطوارئ في جسر الجمرات خضعوا لدورات متخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة، وسرعة إسعافها وعلاجها، ومنها دورات متخصصة في معرفة أعراض حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري وطرق علاجها.

وبيّنت وزارة الصحة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بينها والقطاعات الصحية والإسعافية الأخرى، للتعامل مع أي حالات طارئة في جسر الجمرات -لا سمح الله-، بهدف تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن.

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