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كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:50 م
أهالي كفر الشيخ
أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات
محمود زيدان
شهدت المتنزهات والحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين حرصوا على قضاء إجازة العيد وسط الطبيعة الخلابة خاصة في مراكز دسوق وفوه ومطوبس المطلة على فرع نهر النيل في جو ممزوج بالفرحة والسعادة.

وتوافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ، منذ الصباح على الحدائق العامة والساحات لقضاء إجازة العيد، وبرفقتهم أطفالهم الصغار، هربًا من حرارة الجو، حيث اصطحبوا معهم بعض المأكولات والمشروبات لتناولها، حيث شهدت الملاهي بهذه الحدائق إقبالًا كبيرًا من الأطفال باعتبارها أهم وسائل الترفيه للأطفال في الأعياد.

وضعت مديرية أمن كفر الشيخ تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء أيمن لقية، نائب مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات في الحدائق العامة والمتنزهات، من خلال نشر عناصر الشرطة السرية لضبط ومنع أي حالات تحرش.
كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات
كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات
كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات
كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات
كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات
كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات
كاملة العدد.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بالعيد في الحدائق والمتنزهات

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