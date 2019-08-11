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برلمان

برلماني يكشف أهمية استغلال الخردة الموجودة بالوزارات

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:24 م
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية تأخر كثيرا.

وأوضح الجوهرى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه طالب منذ 4 سنوات بمراجعة هالك الوزارات والمخازن الموجود بكل وزارة والتصرف فيه بأكبر عائد مادى ممكن، مشيرا إلى أن العائد المادى يمكن استغلاله فى تقليص الانفاق العام للوزارات مما يعود بالايجاب على ميزانية الدولة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتشكيل لجنة حكومية مختصة لمراجعة هالك الخردة فى مختلف مختلف الوزارات لاسيما النقل وقطاع الاعمال والبترول وغيرهما من الوزارات المختلفة، وعملية البيع تتم من خلال مزاد حتى يتم تحقيق اعلى عائد مادى، إضافة إلى محاسبة المسئولين عن اى مشتريات جديدة لا تستفيد منها الدولة.

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