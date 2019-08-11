ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زعيم الحركة الشعبية : القضية السودانية ليست حربا .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:30 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال مالك عقار زعيم الحركة الشعبية السودانية بقطاع الشمال ان القضية السودانية ليست حربا وتعتبر ضمن إفرازات المشكلة السودانية.

وأضاف عقار فى تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" أن السودان متعدد الجنسيات والثقافات، والتعددية فى كل شيء.

وتابع ان هذه التعددية لن تضر الادارة الواجبة التى من خلالها تبنى الدولة السودانية حيث المواطنة والقانون .

واستكمل ان مشكلة السودان هى المواطنة ودولة القانون ويجب ان نعالج المشكلات بدون حرب .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاق في السودان للإفراج عن معتقلي الحركة الشعبية ووقف إعدامات القادة

العسكري السوداني يسقط عقوبة الإعدام عن ياسر عرمان ومالك عقار

ترشيحاتنا

العلمين الجديدة رمز التنمية .. مطروح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية.. فيديو

مدرب اطلع بره يكشف أسباب الهزيمة الثقيلة 0-4 أمام الأهلي في دوري الأبطال

فحص عينات من 27 طن زيوت طعام فاسدة بعد ضبطها بأوسيم

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

لرسوبهم بالامتحان .. 3 طلاب يشعلون النار في مدرسة بمحافظة قنا

رغم توقف قلبه.. ألماني يصر على إكمال مناسك الحج.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر