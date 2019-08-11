زعيم الحركة الشعبية : القضية السودانية ليست حربا .. فيديو

قال مالك عقار زعيم الحركة الشعبية السودانية بقطاع الشمال ان القضية السودانية ليست حربا وتعتبر ضمن إفرازات المشكلة السودانية.



وأضاف عقار فى تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" أن السودان متعدد الجنسيات والثقافات، والتعددية فى كل شيء.



وتابع ان هذه التعددية لن تضر الادارة الواجبة التى من خلالها تبنى الدولة السودانية حيث المواطنة والقانون .



واستكمل ان مشكلة السودان هى المواطنة ودولة القانون ويجب ان نعالج المشكلات بدون حرب .

