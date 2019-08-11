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مجدي شلبي يطمئن الجميع على بعثة الحج السياحي .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:56 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال رئيس بعثة الحج السياحي مجدى شلبي إنه أثناء النزول من مشعر عرفات خط السير كان منظما للغاية والسيارات كانت منظمة والعملية ميسرة للغاية .

وأضاف شلبي فى حواره لفضائية "اكسترا نيوز" أن السلطات السعودية تخصص نظام معين للمزدلفة من أجل الحفاظ على الحجاج .

وتابع ان الحجاج وصلوا لعمل طواف الإفاضة والتواجد الآن لهم بمنى وتم الاطمئنان عليهم والعدد كامل لحج السياحة .

واستكمل أنه أثناء رمي الجمرات هناك تنبيهات على الشركات السياحية بأن كل مجموعة تكون تحت راية عمية وتلقى الجمرات مشيرا إلى أن السلطات السعودية قامت بتعيين الجمرات فى اتجاه محدد عكس ما كان من قبل حيث الاتجاهات العكسية .

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