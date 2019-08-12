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فرق أطفال بلا مأوى تواصل عملها لإنقاذ الأطفال والمشردين وكبار السن

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:01 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
محمد عبد المنعم
تواصل غرفة العمليات المركزية لبرنامج حماية الأطفال خلال فترة عيد الأضحى المبارك الاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439، حيث تجوب الوحدات المتنقلة الشوارع من أجل البحث عن الأطفال بلامأوي والكبار بلامأوي وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور رعاية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة.

من جهته، قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي أن فرق الشارع تجوب الشوارع خلال فترة عيد الأضحى من خلال بعض الوحدات المتنقلة بالاضافة لاستمرار الخط الساخن 16439 في تلقي البلاغات الواردة بوجود اطفال او كبار بلامأوي.

وأضاف أن فريق الشارع تلقى تدريبا علي اعلي مستوي للعمل على التعامل الجيد مع الحالات في الشارع مشيرا إلى أن الفريق يتكون من اخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف واخصائي نشاط واخصائي إدارة حالة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الاطفال بلا مأوي https://www.facebook.com/AtfalBelaMawa/

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