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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:55 م
محمد شحتة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائمًا جزئيًا) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و (صحوًا) على المدينة المنورة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، وفقا لوكالة "واس"، أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 - 45 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 32 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 45 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة ، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 32 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 45 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 32 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 – 45 كيلو مترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 33 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18 - 42 كيلو مترًا في الساعة.

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