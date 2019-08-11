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اقتصاد

انطلاق مؤتمر ومعرض الحرف اليدوية الثاني أكتوبر المقبل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:30 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
ولاء عبد الكريم
تنظم غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية، المعرض الدولي الأول للحرف اليدوية "كرافيتي إيجيبت" في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ أكتوبر المقبل بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقالت وزارة التضامن عن النسخة الأولى من المعرض، إن منتجات جميلة ومتنوعة يميزها أنها من مختلف المحافظات ويميزها أيضا الجودة العالية واستخدام مدخلات مصرية سواء جريد النخل أو الألاباستر المصري أو الرخام المصري أو خيوط الأقطان المصرية وأخشاب السرسوع المصرية.


كانت الدورة الأولى شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المجلس التصديري وغرفة الصناعات اليدوية وبعض الجهات الأخرى.

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