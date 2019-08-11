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وزير البيئة السعودي يقف على خدمات المياه الوطنية لضيوف الرحمن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:57 م
دمات المياه الوطنية
دمات المياه الوطنية لضيوف الرحمن
محمد شحتة
زار المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم، مقر شركة المياه الوطنية بمشعر منى، وهنأ العاملين في موسم الحج من منسوبي المياه الوطنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعلى خدمتهم لحجاج بيت الله الحرام.

واطلع وزير البيئة وفقا لما نشرته "واس"، على آخر مستجدات العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهود المقدمة لسقاية ضيوف الرحمن.

كما هنأهم على الإنجاز الذي تحقق لأول مرة في تاريخ موسم الحج بتوزيع وضخ مليون متر مكعب يوم عرفة، وحثهم على الاستمرار في العطاء للمواسم القادمة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

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