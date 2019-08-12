ابو زيد: تأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يساهم فى نجاح التحول الرقمى

أشاد الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية بقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتقديم مجموعة من حزم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري ضمن إجراءات هيكلته وفقًا للاحتياجات المطلوبة بهدف بناء القدرات لدى العاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية.



وأكد ابو زيد خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الادارى للدولة على استخدام التكنولوجيا والتعامل مع البيانات من اهم عوامل نجاح التحول الرقمى والميكنة التى تسعى الدولة لها والتى تعتمد على دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال.



وتابع أبوزيد أنه يجب ان يتم رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى ببرامج تدريبية متطورة ومستمرة مع تحديث هذه البرامج كل فترة لمواكبة التكنولوجيا، مؤكدا أن رفع كفاءة الجهاز الإدارى تساهم فى تقديم أفضل خدمة ممكن للمستهلكين والمتعاملين، إضافة إلى التطور السريع فى التحول الرقمى.