أحمد يخطف قلب زينب في حفل خطوبة سعيد .. صور

احتفل المهندس أحمد الصاوي، مهندس مدني، بخطوبته السعيدة على المهندسة زينب محمد السعدني، مهندسة معمارية، وذلك في حفل عائلي بهيج، بقرية إبشان بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.





وحضر حفل الخطوبة العائلي، والد العروسين، المهندس مصطفى الصاوي، مدير عام بشركة مياه الشرب بكفر الشيخ سابقًا، والحاج محمد السعدني، من أعيان قرية إبشان، و الأهل والأصدقاء والأحباب.





وحرص المدعوون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني والأمنيات بمستقبل سعيد.



