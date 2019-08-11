ربطها بالألوان.. مفاهيم بيئية جديدة في مناهج التعليم

تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم لوضع مفاهيم بيئية هامة عن طريق المناهج الدراسية للأطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لتوضيح المفاهيم البيئية وتعريفها وربط المفاهيم بالالوان على سبيل المثال ربط اللون الأخضر بوزارة البيئة.



تشمل المفاهيم توضيح مفهوم التغيرات المناخية،والتصحر، والتنوع البيولوجي، وربطها بالألوان من خلال دراسة على مستوى العالم لأهم الألوان المعبرة عن تلك المفاهيم فوجد أن اللون الأصفر والأزرق الجنزاري يرتبط بالتنوع البيولوجي بالإضافة إلى تولي الجامعات ملفات بيئية للعمل عليها وبث دماء لأفكار جديدة في الملفات البيئية بواسطة شباب الجامعات وسنبدأ العمل في 6 جامعات للدعم البيئي كمرحلة أولى.



تشمل خطة البيئة لرفع الوعي بالجامعات جامعة المنوفية، وعين شمس وحلوان وجنوب الوادي وذلك بمشاركة مجتمعية لمكتب الوزير والتحدث لعرض قضايا الشباب.