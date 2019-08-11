مراهقة تتسبب في حبس والدها 8 سنوات بعد تصويره يضرب والدتها

تمكنت فتاة من حبس والدها بعد أن قامت بتصويره وهو يعتدي على أمها بالضرب المبرح.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت الطفلة أنها تقوم بزيارة والدها مرتين في الاسبوع بمحبسه بعد إلقاء القبض عليه نتيجة اعتدائه على أمها.



وكانت ميساء روساتو كليفتون ، البالغة من العمر 15 عامًا والتي تعيش بمدينة "لوتون " الإنجليزية ، رأت والدها أندرو كليفتون وهو يضرب أمها بشكل عنيف مرات عديدة.



وفي يوم ما أقدمت الفتاة المراهقة على تصوير والدها سائق العربات اللوري البالغ من العمر 53 عامًا، وهو يكسر الباب الأمامي للمنزل ويقوم بالصراخ في وجه أمها التي تدعى "تانيا".



يظهر المقطع المفزع الأم البالغة من العمر 51 عامًا وهي تصرخ عبر الهاتف للشرطة بينما يحطم زوجها الألواح الزجاجية الموضوعة على الباب ويهم بضربها بطريقة عنيفة.



وتسببت اللقطات المصورة في حبس الأب والزوج العنيف لمدة 8 سنوات لتعديه على زوجته بشكل عنيف.



كشفت الفتاة المراهقة للصحيفة البريطانية أنها لا تشعر بالندم بعد نشرها للفيديو لأن تلك اللقطات كانت لابد أن تظهر للرأي العام.