شرط الاستمرارية والتطوير فى البرامج.. التخطيط تعكف على تنفيذ برامج لتحسين أداء الجهاز الإداري.. برلمانيون: التحول الرقمى يعتمد على كفاءتهم فى التعامل مع التكنولوجيا

فوزى فتى: برامج تدريب العاملين بالدولة يجب أن تكون بصفة مستمرة ومتطورة

ابوزيد: نجاح التحول الرقمى يعتمد على كفاءة العاملين بالجهاز الادارى

البطيخى: تدريب العاملين يتسق مع رؤية الدولة المستقبلية فى الاعتماد على التكنولوجيا





قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تقرير إن هناك اهتمامًا بالغًا بتنمية المهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى ضمن أهداف خطة بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري؛ بما ينعكس في النهاية على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها لدعم القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في كافة الوزارات والمؤسسات.



وأوضحت وزارة التخطيط أن تلك الإجراءات تتم من خلال تقديم مجموعة من حزم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري ضمن إجراءات هيكلته وفقًا للاحتياجات المطلوبة بهدف بناء القدرات لدى العاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية وتأتي في سياق اهتمامات الحكومة لتحقيق لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والانفتاح علي الدول المجاورة والاستعانة بخبراتها.



وفى هذا الشأن قال النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب،ان البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري والتنمية البشرية يجب أن تستمر فى القطاع الحكومى، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.



أشاد فوزى فتى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، باهتمام وزارة التخطيط والمتابعة بتنمية المهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى ضمن أهداف خطة بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، مؤكد الهدف من ذلك تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.



وأشار فوزى فتى إلى وجود عجز فى بعض الاماكن بالوزارات مثل الشهر العقارى بوزارة العدل الأمر الذى يتطلب نقل موظفين من الوزارات المكتظة بهم،مشددا على ضرورة أن يعى كل موظف بالجهاز الإدارى للدولة المسئولية التى على عاتقه ليقوم بواجبه تجاه بلده.



شدد أمين سر لجنة الصناعة على ضرورة هيكلة الجهاز الإداري لرفع وتيرة العمل، لافتا إلى أن الموظف الحكومى فى الدول المتقدمة يقدم خدمته من 130 لـ 150 مواطنا فى وقت الموظف المصرى لا يقدم الخدمة إلا لعدد لا يزيد عن 15 مواطنا فقط.





ومن جانبه أشاد النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقديم مجموعة من حزم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري ضمن إجراءات هيكلته وفقًا للاحتياجات المطلوبة بهدف بناء القدرات لدى العاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية.



وأوضح البطيخى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الاتجاه يتسق مع استراتيجية الدولة للدخول فى الميكنة والرقمنة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يخدم عدد من الأهداف منها رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لاسيما الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الادارية الجديدة،إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



واشار البطيخى إلى أنه فى إطار اعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة كان قد تقدم باقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الرابع المنقضى بنقل عدد من الموظفين من الوزارات المكتظة بهم للعمل بمكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل هو ما تحقق بالفعل، مطالبا بتعميم الأمر بين كافة الوزارات بنقل الموظفين الزائدين عددهم ببعض الوزارات للوزارات الأخرى التى بها عجز فى عدد الموظفين.



وفى سياق متصل أشاد الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، بقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتقديم مجموعة من حزم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري ضمن إجراءات هيكلته.



وأكد ابو زيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الادارى للدولة على استخدام التكنولوجيا والتعامل مع البيانات من اهم عوامل انجاح التحول الرقمى والميكنة التى تسعى الدولة لها والتى تعتمد على دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال.



وتابع ابو زيد يجب ان يتم رفع كفاءة العاملين بالجهاز الادارى ببرامج تدريبية متطورة ومستمرة مع تحديث هذه البرامج كل فترة لمواكبة التكنولوجيا، مؤكدا أن رفع كفاءة الجهاز الادارى تساهم فى تقديم أفضل خدمة ممكن للمستهلكين والمتعاملين، إضافة إلى التطور السريع فى التحول الرقمى.



