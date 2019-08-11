أمسيات ثقافية وفنية مجانية بحديقة صنعاء في كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الثقافة بكفر الشيخ، مساء اليوم، أمسية ثقافية وفنية مجانية، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم.



وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات الفنية، والشعبية منها رقص التنورة، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيد الأضحى المبارك، تحت إشراف الدكتور محمد فوزى مدير حديقة صنعاء، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام مديرية الثقافة.



جدير بالذكر أن العرض القادم لفرقة الآلات الموسيقية يُقام غدًا الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء بالتعاون مع مديرية الثقافة مجانًا من الساعة 7 مساءً حتى التاسعة مساءً على ضفاف بحيرة الألعاب المائية.

