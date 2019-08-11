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سامح حسين يكشف كواليس عمله مع سهر الصايغ بمسرحية "المتفائل".. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:55 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان سامح حسين إنه عمل على المسرح القومى من سنين وكانت أدواره صغيرة وكان يحلم بأن يقف عليه وهو بطل للعمل .

وأضاف حسين فى حواره لفضائية " سي بي سي" أن حلمه قد تحقق بعد تعب من العمل والجهد المبذول .

وتابع أن مسرحية المتفائل فى بدايتها كانت العقبة التي تواجههم هو أن يكون بطلة المسرحية تتميز بخفة الدم والقبول بالإضافة إلى أن هناك حوالى 12 أغنية للمسرحية .

واستكمل أن كل الصفات متوفرة فى الفنانة سهر الصايغ مشيرا إلى أنه لم يتعامل معها بشكل مباشر من قبل مشيرا إلى أنها غاية فى الالتزام والطيبة .

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