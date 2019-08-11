سامح حسين يكشف كواليس عمله مع سهر الصايغ بمسرحية "المتفائل".. فيديو

قال الفنان سامح حسين إنه عمل على المسرح القومى من سنين وكانت أدواره صغيرة وكان يحلم بأن يقف عليه وهو بطل للعمل .



وأضاف حسين فى حواره لفضائية " سي بي سي" أن حلمه قد تحقق بعد تعب من العمل والجهد المبذول .



وتابع أن مسرحية المتفائل فى بدايتها كانت العقبة التي تواجههم هو أن يكون بطلة المسرحية تتميز بخفة الدم والقبول بالإضافة إلى أن هناك حوالى 12 أغنية للمسرحية .



واستكمل أن كل الصفات متوفرة فى الفنانة سهر الصايغ مشيرا إلى أنه لم يتعامل معها بشكل مباشر من قبل مشيرا إلى أنها غاية فى الالتزام والطيبة .

