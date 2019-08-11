اخبار الحوادث .. الإفراج عن 1634 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الاضحى .. العثور على نصف جثة لسيدة بعد صلاة العيد في الجيزة





مفرج عنه بعفو رئاسي: منمتش من ساعة ما سمعت الخبر.. وآخر: اتعلمت مهنة الحدادة وهبدأ حياة جديدة.. فيديو



الداخلية تواصل تأميناتها لاحتفالات عيد الأضحى

بعد صلاة العيد.. العثور على أشلاء آدمية بترعة المريوطية.. والتحريات: نصف جثة سيدة

المنطقة الأثرية .. استقبال 8 آلاف زائر مصري وأجنبي ولافتات مترجمة بتسعيرة الخيالة

أمن الجيزة عن ضعف الإقبال في العيد: الناس مشغولة في الذبح

لرسوبهم بالامتحان .. 3 طلاب يشعلون النار في مدرسة بمحافظة قنا

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إحباط محاولة "جلب" أربعة آلاف قرص مخدر عبر ميناء القاهرة الجوي

مصرع وإصابة طفلين في انهيار منزل بالشرقية

وفي اخبار الحوادث جاء خبر تشكيل قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1024) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.ومن ضمن اخبار الحوادث ايضا مواصلة وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة عقب صلاة عيد الأضحى صباح اليوم على أشلاء آدمية داخل جوال بترعة المريوطية وذلك فى اخبار الحوادث اليوم.وجاء فى اخبار الحوادث عن المنطقة الأثرية بالجيزة التى شهدت إقبالا ضعيفا في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك حيث استقبلت 8 آلاف زائر مصري وأجنبي وهو ما يعد أقل من المعتاد في الأعياد.وفى اخبار الحوادث ايضا رصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة هدوء الحالة الأمنية في أول أيام احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وقلة الإقبال على المتنزهات والحدائق.وفي اخبار الحوادث جاء خبر قيام 3 طلاب بـ الصف الأول الثانوى بإشعال النار فى غرفتين داخل مدرسة بمركز شرطة نقادة حيث قاموا بسكب كمية من البنزين وأشعلوا النيران بهما لتضررهم من رسوبهم بالامتحانات وألقى القبض على الطلاب وأخطرت النيابة للتحقيق .كما جاء فى اخبار الحوادث.. بنجاح أجهزة وزارة الداخلية تتمكن من إحباط محاولة جلب أربعة آلاف قرص مخدر لعقار "الإكستاسي" عبر ميناء القاهرة الجوي، بقيمة نحو 2,5 مليون جنيه ، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة ، والسلطات الجمركية - عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية - من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لدى وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.وفي اخبار الحوادث ايضا استقبال مستشفى أبو كبير المركزى بالشرقية اليوم الأحد، جثة طفل، وطفلة أخرى مصابة، إثر انهيار جدار منزل قديم عليهما أثناء تواجدهما أسفله.