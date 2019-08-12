ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سلوى رشاد: 20 أغسطس بدء تسليم ملفات الطلاب الجدد بألسن عين شمس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت الدكتورة سلوى ، أنه يجب علي الطلاب المرشحين للكلية التوجه إلى الكلية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من أغسطس الجاري بعد اجازة عيد الاضحى، وعلى مدار أسبوع فقط ما عدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية. 

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

ترشيحاتنا

خالد الصاوي عن أحمد عز: كل بنات مصر بتكراش عليه

أحمد يخطف قلب زينب في حفل خطوبة سعيد .. صور

أكلات العيد.. طريقة تتبيل اللحم المشوي في الفرن

وفاة شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس "الأعلى للإعلام"

حكم صيام أيام التشريق الثلاثة

تعرف على باقي نتائج دوري أبطال أفريقيا .. النجم يسقط وصن داونز يلاحقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ