سلوى رشاد: 20 أغسطس بدء تسليم ملفات الطلاب الجدد بألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.



وأوضحت الدكتورة سلوى ، أنه يجب علي الطلاب المرشحين للكلية التوجه إلى الكلية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من أغسطس الجاري بعد اجازة عيد الاضحى، وعلى مدار أسبوع فقط ما عدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.