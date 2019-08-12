شاهد .. رجل عصابة سابق يقتل 4 مسنين في جريمة مرعبة

قالت الشرطة الأمريكية إن "الكراهية البحتة" دفعت رجلًا "مملوءًا بالغضب" لإطلاق عملية طعن وسرقة مميتة في جنوب كاليفورنيا أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وجرح اثنين آخرين.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أفادت السلطات الأمريكية بأنه تمكنت من اعتقال زاكاري كاستانيدا (33 عامًا) - وهو عضو في عصابة شهير له ماض عنيف.





وأوضحت الشرطة أنها تعرفت على 3 من ضمن القتلى الأربعة وهم باسكوال ريوخا لورينزو ، 39 عامًا ، من جاردن جروف ؛ روبرت باركر ، 58 عامًا من مقاطعة أورانج ؛ وهيلموث هاوبريش ، 62 عامًا ، من جاردن جروف.





وشوهد رجل المعروف باسم كاستانيدا على شريط فيديو مروع سجلته كاميرات المراقبة وهو يطعن امرأة بعنف في وكالة تأمين خلال عملية إجرامية مرعبة.