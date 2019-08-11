أحمد شاكر يكشف تاريخ المسرح القومي .. فيديو

قال مدير المسرح القومى الفنان أحمد شاكر إن المسرح القومى له تاريخ حافل من النجاحات على مدار 99 عاما.



وأضاف أحمد شاكر في حواره لفضائية "سي بي سي" أن نجاح المسرح القومى هو نتاج عمل فنانيين نجحوا فى فن التمثيل بالعالم العربي .



وتابع أن هؤلاء الفنانيين لم يكن لهم أى ارتباط بالدولة مشيرا إلى أنهم كانت لديهم غيره على الفن ومستقبله لانهم كانوا يرون بأنه القوة الناعمة القادمة .



أشار إلى أن هؤلاء الفنانين طلبوا مكانا يقدمون فيه أعمالهم ما جعل الخديوى يهدى لهم المسرح القومي الذى يعود إلى عام 1920 م موضحا ان عملية تجديد للمسرح تمت سنة 1935 م على يد طلعت باشا حرب على التصميم الإسلامي .

