ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد شاكر يكشف تاريخ المسرح القومي .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:50 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال مدير المسرح القومى الفنان أحمد شاكر إن المسرح القومى له تاريخ حافل من النجاحات على مدار 99 عاما.

وأضاف أحمد شاكر في حواره لفضائية "سي بي سي" أن نجاح المسرح القومى هو نتاج عمل فنانيين نجحوا فى فن التمثيل بالعالم العربي .

وتابع أن هؤلاء الفنانيين لم يكن لهم أى ارتباط بالدولة مشيرا إلى أنهم كانت لديهم غيره على الفن ومستقبله لانهم كانوا يرون بأنه القوة الناعمة القادمة .

أشار إلى أن هؤلاء الفنانين طلبوا مكانا يقدمون فيه أعمالهم ما جعل الخديوى يهدى لهم المسرح القومي الذى يعود إلى عام 1920 م موضحا ان عملية تجديد للمسرح تمت سنة 1935 م على يد طلعت باشا حرب على التصميم الإسلامي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتفائل يبدأ ليلته الأولى بـ كامل العدد

أحمد شاكر عبد اللطيف: عادل إمام أشاد بالمسرح القومي.. فيديو

أحمد شاكر: السيسي يقود مصر للأفضل .. فيديو

ترشيحاتنا

مدرب اطلع بره يكشف أسباب الهزيمة الثقيلة 0-4 أمام الأهلي في دوري الأبطال

اخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 11-8-2019

ننشر سبب تأخر عرض فيلم خيال مآتة لأحمد حلمي

بعد صورهم المخزية.. الأزهر يعلق على صلاة الرجال بجوار النساء في العيد

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

بخطوات بسيطة.. تجنب أضرار شواء اللحم علي الفحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر