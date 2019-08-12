ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية الأزهرية ورياض الأطفال

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:12 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال وهي: المستوى الأول فى 2019/10/1 من ثلاث سنوات و ستة أشهر إلى خمس سنوات وإحدى عشر شهرًا وتسعٌ وعشرون يومًا.

وأوضح، قطاع المعاهد، أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى فى 2019/10/1 من أربع سنوات و ستة أشهر إلى خمس سنوات وإحدى عشر شهرًا وتسعٌ وعشرون يومًا، كما أن سن التقدم للمرحلة الابتدائية فى 2019/10/1 من خمس سنوات و ستة أشهر إلى تسع سنوات.

وسمح القطاع للمتقدمين للابتدائية الأزهرية ومرحلة رياض الأطفال الفرصة لتعديل البيانات لمرة واحدة فقط أمام كل من تقدَّم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بأنواعها (العادية ــ النموذجية ــ الخاصة) مع ضرورة تحري دقة البيانات قبل الحفظ.

وينتهي التعديل يوم 15/8/2019م، على أن يتم ذلك بواسطة الرقم القومي، وإذا لم تظهر بيانات المتقدم يمكن له التسجيل مجددًا بواسطة رقمه القومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط وموعد الالتحاق بـ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري.. تفاصيل

لأول مرة.. الأزهر يسمح بالتقديم لـ رياض الأطفال والابتدائي إلكترونيا ويستثنى غير القادرين

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2019-2020

خطوات التقديم الإلكتروني بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية الأزهرية

25 ألفا حتى الآن .. إقبال كبير على التقديم في الابتدائية الأزهرية

التعليم الأزهري في أسبوع.. إقبال كبير على التقديم في الابتدائية ورياض الأطفال.. الطلاب عن امتحان التفسير: «أول مرة نقفل المادة».. وتكليف عمداء بالجامعة بالاستمرار في مناصبهم حتى نهاية الامتحانات

ترشيحاتنا

آبل تعرض مليون دولار لمن يخترق هاتفها الـ آيفون

بشرى لطلاب الأزهر الراغبين في الالتحاق بكلية الطب الخاص للعام الجديد

العلمين الجديدة رمز التنمية .. مطروح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية.. فيديو

الأهلي يكتسح اطلع برة 4-0 في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في عيد الاضحى؟

اهم الاخبار اليوم | مقتل والي داعش وازارو يكسر نحسه.. والأزهر يرد علي صلاة الرجال والنساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر