سن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية الأزهرية ورياض الأطفال

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال وهي: المستوى الأول فى 2019/10/1 من ثلاث سنوات و ستة أشهر إلى خمس سنوات وإحدى عشر شهرًا وتسعٌ وعشرون يومًا.



وأوضح، قطاع المعاهد، أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى فى 2019/10/1 من أربع سنوات و ستة أشهر إلى خمس سنوات وإحدى عشر شهرًا وتسعٌ وعشرون يومًا، كما أن سن التقدم للمرحلة الابتدائية فى 2019/10/1 من خمس سنوات و ستة أشهر إلى تسع سنوات.



وسمح القطاع للمتقدمين للابتدائية الأزهرية ومرحلة رياض الأطفال الفرصة لتعديل البيانات لمرة واحدة فقط أمام كل من تقدَّم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بأنواعها (العادية ــ النموذجية ــ الخاصة) مع ضرورة تحري دقة البيانات قبل الحفظ.



وينتهي التعديل يوم 15/8/2019م، على أن يتم ذلك بواسطة الرقم القومي، وإذا لم تظهر بيانات المتقدم يمكن له التسجيل مجددًا بواسطة رقمه القومي.