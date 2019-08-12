اخبار الرياضة .. قناة مفتوحة تنقل جميع الدوريات الأوروبية .. تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة.. الأهلي يكتسح اطلع برة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الاحد 11-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :- كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد الثلاثي الجديد أليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولي من المشاركة في مباراة اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.- تلقت شبكة بي أوت كيو ضربة موجعة بإغلاق بثها، بعدما كانت تنقل جميع الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية والقارية مجانا، في محاولة لكسر الاحتكار.انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه اطلع بره، بفوز الأحمر برباعية نظيفة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.- أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن اعتماده أكاديمية تابعة لناديه الجديد، سوف تضم مواهب كرة القدم في مصر، وأربع دول أخرى.- يحتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء اليوم الأحد، في أحد فنادق القاهرة.- فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.- هاجمت جماهير باريس سان جيرمان لاعبها نيمار، بعد تمرده ضد النادي ورغبته في الرحيل هذا الصيف أثناء مباراة الفريق أمام نيم في مستهل الدوري الفرنسي .- انتهت منذ قليل جميع نتائج ذهاب دور الـ 64 من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ، والتي كان أبرزها فوز الأهلي الكاسح على اطلع برة الجنوب سوداني بـ 4 أهداف دون مقابل.