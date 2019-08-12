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سامح حسين يكشف سبب حبه للمسرح عن السينما والفنون الأخرى.. فيديو

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:40 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان سامح حسين إن المسرح هو الأب لجميع الفنون وإن لم يتواجد مسرح قوي إذا لا يوجد فن قوي.

وأضاف سامح حسين في حواره لفضائية "سي بي سي" أنه يعشق المسرح منذ صغره ودراسته كلها كانت فى المسرح وحياته كلها فيه.

وتابع سامح حسين أن ظهور السينما بقوة فى مصر لأنه كان هناك مسرح وهو الأساس فى الفن.

من جانبه قال مدير المسرح القومي أحمد شاكر إن المسرح هو حالة من الشحن المعنوي والطاقة والروح التي يجب الحفاظ عليها من أول قراءة المسرحية كنص حتى آخر ليلة عرض .

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