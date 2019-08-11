ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكة لـ ناصيف زيتون تتخطى 27 مليون مشاهدة.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:50 م
ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
سعيد فراج
حققت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 27 مليونًا و258 ألف مشاهدة بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

أغنية "تكة" من كلمات ضياء اشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

تكة يقدمها ناصيف زيتون لأول مرة لايف خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.

وتقول كلمات أغنية تكة:

راح يوقف قلبي
دخيلك يا ربي
وشو حلوة عينيها
بضحكه
بتنسيني همي
وعم تمشي بدمي
وراح موت عليها...

يشار إلى أن ناصيف زيتون شارك في الماراثون الرمضاني 2019 من خلال غنائه تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"، وقدم أغنية "أزمة ثقة" التي حققت نسبة مشاهدة عالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناصيف زيتون يطرح أغنية تكة بنصف مليون مشاهدة في ساعات.. فيديو

في أقل من 24 ساعة.. 1.5 مليون مشاهدة لأغنية تكة لـ ناصيف زيتون

تكة لـ ناصيف زيتون تحقق 6 ملايين مشاهدة في أسبوع ..فيديو

تكة لـ ناصيف زيتون تحقق 20 مليون مشاهدة في أسبوع.. فيديو

تكة لـ ناصيف زيتون تحقق 21 مليون مشاهدة في أسبوع ..فيديو

تكة لـ ناصيف زيتون تتخطى 22 مليون مشاهدة في أسبوع.. فيديو

ترشيحاتنا

الجريمة البشعة .. مجرم عتيد يهشم جمجمة طفلة بعد اغتصابها

الأهلي راحة غدا .. ويستأنف المران الثلاثاء استعدادا للقاء بيراميدز

باستثناء الأهرامات .. قائمة جديدة لعجائب الدنيا السبع

مايا دياب تطرح برومو كليبها الجديد.. يابا يابا

أول مرة ننزل حمام السباحة.. احمد حسن وزينب يواصلان استفزازهما من دبي.. صور

بعد صلاة العيد.. العثور على أشلاء آدمية بترعة المريوطية.. والتحريات: نصف جثة سيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر