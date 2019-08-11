السعودية: مليون أضحية حصيلة متوقعة للحجاج بعد 84 ساعة

أعلن مركز العمليات بمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي البيانات التفصيلية لعمليات المجازر خلال 12 ساعة الماضية لأداء نسك الأضاحي لحج 1440 هـ، محققًا نسبا تشغيلية عالية.



وأوضح المشرف العام للمشروع رحيمي أحمد رحيمي، أن مواقع التشغيل في المجازر حققت نسب تشغيلية عالية وصلت إلى 345364 أضحية تم تسجيلها وسط تكامل للخدمات المقدمة للحجاج، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع أضاحي الحجاج ضمن الوقت الشرعي المحدد في 84 ساعة بدأت منذ الساعة الثامنة صباح اليوم ، متوقعًا في نهاية الوقت الشرعي سيصل إلى أكثر من مليون أضحية.



وأفاد رحيمي بأن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خصص غرفة مراقبة وتحكم تشمل جميع نواحي المجازر، يتبع لها كاميرات رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي تدار من غرفة العمليات, مفيدًا أن هذا المشروع التقني جاء تماشيًا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لإحكام الرقابة وربط المشرفين الميدانيين بغرفة العمليات بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، وتدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيمًا لهذه الشعيرة، وضمان إتمامها عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.