النيابة تكلف المباحث بإجراء التحريات حول العثور على جثة مسن متعفنة في عابدين

أمرت نيابة عابدين، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة مسن عثر على جثته فى حالة تعفن، داخل شقته فى عابدين، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.





وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الضحية لبيان أسباب الواقعة ما إذا كان وراؤها شبهة جنائية من عدمه.





البداية بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن يبلغ من العمر 65 سنة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من المعاينة، أن الجثة فى حالة تعفن، ليتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثة المتوفى، وأمرت بعرضها على الطب الشرعى لتشريحها، وبيان سبب الوفاة كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.