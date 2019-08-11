ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيم تستكمل التحقيق مع 9 حكام ومنعهم من الكشف الطبي والكوبر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:57 م
صدى البلد
يسري غازي
قررت لجنة القيم والأخلاق فى اتحاد الكرة استكمال التحقيقات لـ ٩ حكام بعد إجازة عيد الأضحى نظرا لظهور مستجدات في التحقيقات.

فى الوقت ذاته قررت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية منع الحكام التسعة من إجراء الكشف الطبي واختبار اللياقة والبدنية لحين انتهاء التحقيقات مع لجنة القيم فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة بعدما تمت إحالتهم بقرار من عصام عبد الفتاح المشرف السابق للجنة الحكام.

وكان عبد الفتاح أحال 9 حكام إلى لجنة القيم والأخلاق بسبب الهجوم الضارى عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك على سياسات اللجنة.

وضمت قائمة التسعة حكام كلا من.. اسامه اسماعيل واحمد مقبل وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق ومحمد ربيع وجلال احمد وعدى ابراهيم.

واستمعت لجنة القيم إلى أقوال قضاة الملاعب فيما هو منسوب إليهم من اتهامات ومواجهتهم بما تم كتابته عبر صفحاتهم الشخصية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. اتحاد الكرة يحقق مع 9 حكام

اتحاد الكرة يقرر إيقاف إداري الحكام في الدقهلية

كواليس إيقاف إداري لجنة الحكام الفرعية في منطقة الدقهلية

قيد التحقيقات.. 9 حكام يدلون بأقوالهم فى اتهامات فيسبوك.. صور

لجنة القيم تحسم غدا عقوبات الـ 9 حكام في اتهامات الـ فيسبوك

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب تعتذر لـ أحمد السعدني لهذا السبب

أحمد الشيخ يسجل الهدف الرابع للأهلي في الوقت الضائع .. فيديو

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار بـ شتائم مهينة

بعد صلاة العيد.. العثور على أشلاء آدمية بترعة المريوطية.. والتحريات: نصف جثة سيدة

نسرين إمام توجه رسالة لزوجها تامر مرسي بعد خضوعه لعملية جراحية

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة اطلع بره واستبعاد الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر