القيم تستكمل التحقيق مع 9 حكام ومنعهم من الكشف الطبي والكوبر

قررت لجنة القيم والأخلاق فى اتحاد الكرة استكمال التحقيقات لـ ٩ حكام بعد إجازة عيد الأضحى نظرا لظهور مستجدات في التحقيقات.



فى الوقت ذاته قررت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية منع الحكام التسعة من إجراء الكشف الطبي واختبار اللياقة والبدنية لحين انتهاء التحقيقات مع لجنة القيم فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة بعدما تمت إحالتهم بقرار من عصام عبد الفتاح المشرف السابق للجنة الحكام.



وكان عبد الفتاح أحال 9 حكام إلى لجنة القيم والأخلاق بسبب الهجوم الضارى عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك على سياسات اللجنة.



وضمت قائمة التسعة حكام كلا من.. اسامه اسماعيل واحمد مقبل وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق ومحمد ربيع وجلال احمد وعدى ابراهيم.



واستمعت لجنة القيم إلى أقوال قضاة الملاعب فيما هو منسوب إليهم من اتهامات ومواجهتهم بما تم كتابته عبر صفحاتهم الشخصية.