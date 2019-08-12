نشرة اخبار النواب.. تعرف على موقف الأزهر الشريف من قانون الأحوال الشخصية..الجماعات الإرهابية قد تفخخها.. برلمانى يحذر من السيارات القديمة بالشوارع

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاحد 11 أغسطس.
3 أسباب وراء تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها
الجماعات الإرهابية قد تفخخها.. برلمانى يحذر من السيارات القديمة بالشوارع
برلماني: بيع الخردة المتراكمة في الوزارات يدر المال ويوفر المخازن
تعرف على موقف الأزهر الشريف من قانون الأحوال الشخصية
يمس الشريعة الإسلامية.. تعرف على مصير قانون الأحوال الشخصية
متحدث البرلمان: السعودية تستحق التحية لنجاحها في تنظيم موسم الحج
برلماني: مصر تحتاج لخفض فائدة القروض لتوفير فرص العمل جديدة
برلماني يكشف أهمية استغلال الخردة الموجودة بالوزارات
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور
3 أسباب وراء تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها
الجماعات الإرهابية قد تفخخها.. برلمانى يحذر من السيارات القديمة بالشوارع
برلماني: بيع الخردة المتراكمة في الوزارات يدر المال ويوفر المخازن
تعرف على موقف الأزهر الشريف من قانون الأحوال الشخصية
يمس الشريعة الإسلامية.. تعرف على مصير قانون الأحوال الشخصية
متحدث البرلمان: السعودية تستحق التحية لنجاحها في تنظيم موسم الحج
برلماني: مصر تحتاج لخفض فائدة القروض لتوفير فرص العمل جديدة
برلماني يكشف أهمية استغلال الخردة الموجودة بالوزارات
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور